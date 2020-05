Wiederaufbau nach Corona: Gegenvorschlag am Tisch

Brüssel, Wien – Mittwoch ist Lostag für die EU. Da will Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen Vorschlag für einen Wiederaufbau nach der Corona-Krise vorlegen. Im Vorfeld hatten die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ja bereits ein gemeinsames Konzept vorgelegt, wonach 500 Milliarden Euro von der EU-Kommission als Kredite am Kapitalmarkt aufgenommen und über den EU-Haushalt als Zuwendungen verteilt werden sollen. Demgegenüber steht ein gemeinsames Positionspapier von Österreich, Dänemark, Schweden und den Niederlanden, dessen Details am Samstag bekannt wurden. Demnach soll die Nothilfe für die am stärksten getroffenen Staaten einmalig und auf zwei Jahre befristet sein. Die „Sparsamen Vier“, wie sie sich selbst nennen, wollen mit Krediten zu günstigen Bedingungen helfen.