Mehr als 100 Tote nach Zyklon „Amphan“ im Golf von Bengalen

Die Zahl der Toten nach dem schweren Zyklon „Amphan“ in Indien und Bangladesch ist am Samstag auf mehr als 100 gestiegen. Mehr als eine Million Häuser wurde zerstört, wie die Behörden mitteilten. Rund 15 Millionen Menschen sind von einem der stärksten Stürme der jüngeren Geschichte in der Region betroffen. „Amphan“ war am Mittwoch im Norden des Golfs von Bengalen auf Land getroffen.