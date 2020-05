Beratungen in Nordkorea über verstärkte atomare Abschreckung

Nordkorea hat nach eigenen Angaben über Wege zur „Erhöhung der nuklearen Abschreckung“ beraten. Machthaber Kim Jong-un habe ein Treffen der Zentralen Militärkommission dazu geleitet, so die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Sonntag. Dabei seien auch „entscheidende Maßnahmen“ getroffen worden, „um die Feuerkraft der Artilleriegeschütze der Koreanischen Volksarmee erheblich zu erhöhen“, hieß es.

Das international weitgehend isolierte, stalinistisch regierte Nordkorea hat in der Vergangenheit wiederholt Atomwaffen und Raketen getestet. Dafür wurde es von der UNO mit Sanktionen belegt.

Kim war heuer wochenlang nicht in der Öffentlichkeit gesehen worden, was Spekulationen über den Gesundheitszustand des Staatschefs ausgelöst hatte. Anfang Mai zeigten staatliche Medien dann Bilder von Kim, die ihn bei den Feierlichkeiten zur Fertigstellung einer Düngemittelfabrik zeigen sollen.

Die Mitteilung von KCNA kam kurz nach einem Bericht der „Washington Post“ vom Freitag, wonach die USA erstmals seit 1992 als Warnung an Russland und China einen Atomtest in Erwägung gezogen haben sollen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump habe diese Möglichkeit bei einem Treffen am 15. Mai diskutiert, zitierte das Blatt einen ranghohen Regierungsmitarbeiter sowie zwei ehemalige US-Beamte.