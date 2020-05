Als würden die Vögel sich freuen

Innsbruck – „Es ist still geworden in Innsbruck. Dafür hört man die Vögel, sogar mehr als sonst. Es ist fast so, als würden sie sich freuen.“ In weißen Blockbuchstaben steht dieser kurze Text auf einem Fenster des Hauses der Musik. Geschrieben von Dominik Prantl als Reaktion auf das Projekt „ATME“ der Grafikdesignerin Karen Gleissner und des Fotografen Gerhard Berger. Die im März das durch das Coronavirus ungewohnt menschenleere, allein von Tauben, Krähen und Kränen „bevölkerte“ Innsbruck fotografiert haben. Fixpunkt in allen Sujets ist das Wort „ATME“, gebildet aus großen Buchstaben, die von Innsbrucker Fassaden sozusagen als „Zeitzeugen“ ins Buchstabenarchiv gerettet worden sind.

Etwa an der Fassade des Pavillons am Landestheater-Vorplatz, wo das Foto des komplett verwaisten Südtirolerplatzes zu sehen ist, kombiniert mit einem sicher die Gefühle so mancher Leser im Zusammenhang mit dem coronabedingten Stillstand treffenden Text, in dem es um die Gesellschaft geht, „die man nicht treffen musste“, bevor die „Unzufriedenheit wieder einkehrte“. In anderen Texten geht es dagegen um das Atmen an sich oder das Verlieren von Nähe, wüsste man ja nie, „ob an anderen nicht doch ein Virus pappt“. (schlo)