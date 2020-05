Labor in Wuhan weist Verantwortung für Covid-Ausbruch zurück

Das Hochsicherheitslabor in Wuhan, das von den USA als Ausgangspunkt für die Corona-Pandemie bezeichnet wurde, hat entsprechende Vorwürfe entschieden zurückgewiesen. Solche Anschuldigungen seien eine „reine Erfindung“, sagte Labor-Leiterin Wang Yanyi in einem TV-Interview. Auch die chinesische Regierung wies die Vorwürfe zurück und will mit internationalen Ermittlern kooperieren.