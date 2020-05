Osttiroler Obst- und Gartenbauverein: Feuerwerk im Garten ernten

„Es gibt über die Bücherei Assling ein Saatgut-Archiv“, erklärt Thomas Schrotter. Seit Jahrzehnten werden dort Pflanzensamen gesammelt. Ansprechpartnerin ist Brigitte Vogl-Lukasser. „Wir wollten keinen Topf aus China, Erde aus Bulgarien, Samen aus Tschechien. Heimischer Anbau am Balkon oder im Garten liefert besten Geschmack“, ist das gartenbegeisterte Paar überzeugt. Sechs Tomatensorten haben Vereinsmitglieder in den letzten Wochen gezogen. Diese sind am Markt nicht mehr erhältlich, manche sogar in Vergessenheit geraten. Dabei tragen sie so ­verheißungsvolle Namen wie Schneewittchen, Goldene Königin oder Feuerwerk. Auch eine Lager- oder Wintertomate haben die Projektleiter ausgewählt. Deren Früchte kann man halbgrün ernten und an der Rispe hängend einlagern. „Bis nach Weihnachten genießt man dann Tomaten aus eigenem Anbau“, freut sich Thomas Schrotter schon auf reiche Ernte.