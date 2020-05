35 Millionen Euro für die Regionalbahn

Innsbruck – 300 Millionen Euro sollen in Corona-Zeiten den öffentlichen Verkehr noch attraktiver machen. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am vergangenen Freitag die Investitionen in den Ausbau der Infrastruktur und in eine Erweiterung des Angebots angekündigt. Was heißt das für Tirol?