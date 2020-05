Heimrad-Bäcker-Preis 2020 geht an Richard Obermayr

Der mit 8.000 Euro dotierte Heimrad-Bäcker-Preis 2020 geht an den oberösterreichischen Autor Richard Obermayr. Er zeige mit seinen Romanen, „welche Bereiche menschlichen Handelns und Erkennens nur literarisch und nicht anders gestaltet werden können“, so die Jurybegründung. „Er ist ein Meister der Metapher und zugleich ihr schärfster Kritiker. Denn nichts läuft in diesem Sprachwerk leer.“