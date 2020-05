Innsbruck – Das Coronavirus ist tückisch. Auch ohne Symptome kann ein Mensch infiziert sein und das Virus weitergeben. „Testen, testen, testen“ lautete daher das Motto der Bundes- und der Landesregierung, um Infektionsherde möglichst rasch identifizieren zu können. Mit Erfolg. PCR-Tests stellen fest, ob jemand das Virus zum Zeitpunkt des Tests in sich trägt, nicht, ob er Antikörper gebildet hat. Wer am Montag getestet wird und negativ ist, kann sich am Dienstag infizieren und positiv sein.