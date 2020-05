Nach Kritik an Berater: Johnson kündigt Pressekonferenz an

Der britische Premierminister Boris Johnson will nach heftiger, auch parteiinterner Kritik an seinem Chefberater Dominic Cummings noch am Sonntag vor die Presse treten. Das teilte der Londoner Regierungssitz Downing Street am Nachmittag mit. Johnson werde um 18 Uhr (MESZ) das tägliche Briefing zur Lage im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie leiten.