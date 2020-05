Bolsonaro ignorierte erneut Abstandsregeln bei Kundgebung

Ungeachtet der rasant steigenden Zahl der Corona-Infektionen in Brasilien verstößt Rechtsaußen-Präsident Jair Bolsonaro bei seinen öffentlichen Auftritten weiterhin gegen die Abstandsregeln und die Hygienevorgaben. Am Sonntag suchte er die Nähe zu seinen Anhängern, die sich vor dem Präsidentenpalast in Brasilia versammelt hatten.