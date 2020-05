Innsbruck – Anheuser-Busch besitzt sieben der zehn wertvollsten Biermarken, dazu gehören Bud, Bud light, Stella Artois sowie Corona. Der Weltmarktführer erwirtschaftet einen Jahresumsatz von 48,8 Mrd. Euro. Nun will Anheuser-Busch in Österreich Fuß fassen und wird dabei vom Tiroler Bernhard Prosser unterstützt. Prosser ist zweiter Geschäftsführer der Brauerei Starkenberg und seit 25 Jahren in der Bierbranche tätig, davon 16 als Geschäftsführer von Österreichs größter Privatbrauerei Egger.