Großzügig abgespeckt: Festspiele und Theater blicken nach vorn

Die Pressekonferenz von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer wurde auch in Tirols Theatern gespannt verfolgt. Und ein erstes Fazit fällt durchaus positiv aus. Expertise und Bemühen seien spürbar, erklärt Landestheaterintendant Johannes Reitmeier. Im Haus am Rennweg wird derzeit intensiv daran gearbeitet, die nun ermöglichten Lockerungen umzusetzen. So sollen ab Juni erste szenische Proben stattfinden. Gearbeitet werde aber vorerst weiterhin in kleineren Gruppen, so Reitmeier. Ein detailliertes Sicherheits- und Hygienekonzept für die verschiedenen Spiel- und Probestätten gibt es bereits.