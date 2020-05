Innsbruck — So mancher Beruf fordert starke Nerven. Doch wer in den Labors der US-Seuchenschutzbehörde CDC in Atlanta oder im russischen Vector-Labor südöstlich von Nowosibirsk arbeitet, muss besonders hartgesotten sein. Laut offiziellen Angaben lagern dort nämlich unter anderem Pocken-, Ebola-, Milzbrand- und Aids-Viren.

Es bedarf nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie fatal es wäre, wenn sich dort ein Unfall ereignet — so wie im September 2019, als Medien von einer Explosion in dem russischen Hochsicherheitslabor berichteten. Laut dessen Website war jedoch niemand in Gefahr, weil ein Gebäudebereich brannte, in dem keine biologischen Materialien lagerten.