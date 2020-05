Tiroler Konjunkturpaket: Land plant Schutzmantel für Betriebe

Neben Offensiven u. a. im sozialen Wohnbau und für die Ökologisierung oder Förderungen für den Ganzjahrestourismus sprechen sich die Sozialpartner auch für die Absicherung der Eigentümerstruktur in Tiroler Betrieben aus. Insbesondere im Hotel- und Beherbergungswesen, um Hotels vor der Übernahme durch finanzstarke ausländische Investoren zu schützen. Zugleich soll die Armut wirksam bekämpft werden, die Sozialpartner regen deshalb eine Erhöhung der Fördersätze in der Mindestsicherung an. „Besonders für von Armut betroffene bzw. armutsgefährdete Personen soll der Zugang zur Mindestsicherung erleichtert werden“, heißt es. Sozialreferentin LR Gabriele Fischer (Grüne) nimmt hingegen den Bund in die Pflicht. „Die Höchstsätze in der Ausgleichszulage müssten erhöht werden“, sagt sie.