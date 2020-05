Wien, Innsbruck – Offensichtlich fällt es Politikern immer schwerer, sich an die von ihnen selbst verordneten Corona-Regeln zu halten. Zuerst war es Bundeskanzler Sebastian Kurz, der im Kleinwalsertal weder Abstand wahrte noch auf die Maskenpflicht pochte. Dann übersah Bundespräsident Alexander Van der Bellen samt Ehefrau die verordnete Sperrstunde beim Italiener um 23 Uhr. In Toronto wurde Bürgermeister John Tory mit heruntergezogener Maske und ohne Einhaltung des Mindestabstands im Park erwischt. Und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki ist ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, nachdem er in einem Restaurant gegen die Corona-Abstandsregeln verstoßen hat. In Großbritannien steht Premier Boris Johnsons’ Chefberater Dominic Cummings unter Beschuss, weil er gegen die Corona-Regeln verstoßen hat.