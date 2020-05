Mr. Grauvieh übergab nach fünf Jahrzehnten sein Zepter

Mit Erich Scheiber verlässt nicht nur der längstdienende Funktionär der österreichischen Rinderzucht die Bühne, sondern er hinterlässt auch eine stark aufgebaute Marke. So verwahrte er sich von Anfang an gegen das Kreuzen mit Stieren aus anderen Ländern. Dadurch konnte das Tiroler Grauvieh einerseits erhalten und andererseits in eine moderne und ökologische Rasse weitergezüchtet werden, wie es seitens des Verbandes heißt. 1993 wurde in Kooperation mit der Firma Hörtnagl der „Tiroler Grauvieh Almochs“ als Qualitätsfleischprogramm entwickelt.