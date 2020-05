Kritik an Lockerungs-Orgien in deutschen Bundesländern

Wie schnell sich das neue Coronavirus wieder verbreiten kann, zeigen die neuesten Hotspots. Ein Baptisten-Gottesdienst in Frankfurt vor zwei Wochen hatte mehr als 100 Infektionen zur Folge. Da es in der Gemeinde viele Familien mit fünf und mehr Kindern gebe, steige die Zahl der Ansteckungen zu Hause zudem weiter. Man hätte „Mund-Nasen-Bedeckungen tragen und auf den gemeinsamen Gesang verzichten sollen“, räumt die Gemeinde auf ihrer Homepage jetzt ein.

Nach einer Veranstaltung in einem Restaurant in Niedersachsen wurden bereits 14 der Gäste und vier Angehörige positiv getestet. 133 Personen wurden isoliert. In diesem Zusammenhang mussten sich auch Mitarbeiter einer Werft in Quarantäne begeben. Dem NDR zufolge müssen „Mitglieder der Geschäftsführung und fast der gesamte Betriebsrat“ zu Hause bleiben. Es gebe bisher 18 bestätigte Infizierte.