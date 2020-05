Arzt aus Justizanstalt im Weinviertel in U-Haft

Ein Arzt aus einer Justizanstalt im Weinviertel soll Kolleginnen und Kollegen mit Medikamenten versetzte Mehlspeisen verabreicht haben. Der Mann ist seit Samstag in Korneuburg in U-Haft. Friedrich Köhl, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft, hat am Montag auf Anfrage entsprechende Medienberichte bestätigt. „Weitere Ermittlungen laufen.“