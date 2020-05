Kabul lässt rund hundert gefangene Taliban-Kämpfer frei

Die Taliban hatten am Samstag überraschend angekündigt, während der Feiern zum Ende des Ramadan von Sonntag an sämtliche Angriffe vorübergehend einzustellen. Präsident Ashraf Ghani sagte daraufhin eine Kampfpause der Armee zu. Zudem kündigte Ghani am Sonntag die Freilassung von bis zu 2.000 gefangenen Taliban-Kämpfern als „Geste des guten Willens“ an und erklärte sich zu sofortigen Friedensgesprächen bereit.