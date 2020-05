Burgtheater widmet sich 2020/21 der „Politik der Körper“

Die Frage des politischen Zugriffs auf Körper findet sich in zahlreichen weiteren Stücken. Der Österreicher Thomas Köck stellt in „antigone. ein requiem“, mit dem am 12. September im Akademietheater gestartet werden soll, Antigone in eine andere politische Situation. „Es werden zahllose tote Körper an den Strand von Theben angespült. Antigone schleppt die Toten in die Stadt und fordert die Verantwortung ein“, schilderte die stellvertretende künstlerische Direktorin Alexandra Althoff. In „Das Himmelszelt“ von Lucy Kirkwood (Kusej: „Ein spannender, gut gebauter Krimi für 14 Frauenrollen, angesiedelt irgendwo zwischen ‚Die zwölf Geschworenen“ und ‚Hexenjagd‘ von Arthur Miller.“) geht es um den Körper einer jungen Mörderin, in „Die Troerinnen“ des Euripides „wird über die Körper der trojanischen Frauen verhandelt. Der Krieg geht weiter, das Schlachtfeld sind die Körper der Frauen“, sagte Althoff und rühmte die Australierin Adena Jacobs, die erstmals in Kontinental-Europa inszeniert, „für ihre ungewöhnliche, bildmächtige Fortschreibungen antiker Stücke mit dezidiert feministischem Zugriff“.