Jobwechsel steht wohl bevor: Aus Platters Büro zum Personalchef

Nach seinem überhasteten Abgang als Kabinettschef von Übergangs-Innenminister Wolfgang Peschorn dockte Stephan Wiener Mitte Dezember im Büro von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) an. Von dort geht es ab 2. Juli wohl volley in die Personalabteilung, denn Wiener ist einer von nur zwei Bewerbern für die Funktion des Abteilungsvorstands. Es gilt als ausgemachte Sache, dass ihn Platter ernennen wird, hat es doch nur eine interne Ausschreibung in der Landesverwaltung gegeben. Wegens Wieners intensiven Job-Hoppings rumort es jedenfalls in der Beamtenschaft.