Innsbruck – Zu viele freie Eintritte, strukturelle Defizite und einen finanziellen Abgang von 682.400 Euro hat der Landesrechnungshof im Vorjahr an der „Kunsthalle Tirol“ im Taxispalais kritisiert. Seit 1964 besteht die Galerie des Landes beim Innsbrucker Landhaus. Besucherzahlen und Erträge entsprachen in den Vorjahren aber nicht den Erwartungen, deshalb hat der Landesrechnungshof eine rasche strategische Entscheidung für die Zukunft des Taxispalais gefordert. Indirekt regte er in seinem Bericht vom April 2019 eine Eingliederung in die Landesmuseen an.