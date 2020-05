Schildermeer-Protest von „Fridays For Future“ am Freitag

Zur Vergabe der Corona-Konjunkturpakete planen die Klimaschützer von „Fridays For Future“ für kommenden Freitag, mit einem österreichweiten Schildermeer für die Vergabe der staatlichen Hilfsgelder unter ökosozialen Bedingungen zu demonstrieren. Mit Mindestabstand und Mund-Nasen-Schutz soll in jeder Landeshauptstadt ein Meer aus Protestschildern an öffentlichen Plätzen entstehen.

Bilder davon wollen die Aktivisten an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die anderen Regierungsmitglieder schicken und diese so „zum verantwortungsbewussten Handeln bewegen“, hieß es am Dienstag. „Es ist so wichtig, dass wir als Zivilgesellschaft gerade in dieser Phase der Konjunkturverhandlungen Druck machen! Das gestern bekannt gewordene Klimabudget reicht bei weitem nicht“, lautet der wesentliche Kritikpunkt.