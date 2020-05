Bundesliga-Trainer: Lust auf Fußball größer als Corona-Angst

Am meisten sorgen sich die Trainer um die Gesundheit der Spieler. Nicht wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus, sondern aufgrund des bevorstehenden, straffen Pensums. Ab dem 2. Juni stehen für die Teams jeweils zehn Spiele binnen 33 Tagen an. Das Verletzungsrisiko sei aufgrund der Belastungen viel höher als sonst, meint die überwiegende Mehrheit. Zehn Coaches sprachen sich deshalb für eine vorübergehende Erhöhung des Wechsel-Kontingents von drei auf fünf aus.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer erwartet hinsichtlich der Geisterspiele „schon etwas komplett anderes, weil wir gewohnt sind, vor vielen Zuschauern zu spielen. Von den Emotionen her kann es deswegen nicht das Gleiche sein, aber Fußball bleibt trotzdem Fußball.“ Mattersburgs Franz Ponweiser sieht „ein großes Thema“, nämlich: „Wie es die Spieler mental verarbeiten, ohne Zuschauer die Motivation hochzuhalten und das Level über 90 Minuten zu halten. Die Spielweise wird sich nicht ändern, vielleicht wird am Anfang das Tempo nicht so hoch sein.“

In den kommenden Intensiv-Wochen hätten „der LASK oder Red Bull Salzburg sicher einen Vorteil, weil sie in dieser Saison relativ viel Erfahrung mit kurzen Spielintervallen gesammelt haben“, erklärte Hartbergs Markus Schopp wie einige anderen Kollegen. Valerien Ismael bestätigte Schopp insofern, als die Männer vom LASK wüssten, „wo wir in der Trainingssteuerung ansetzen müssen“. Salzburg ist den Rhythmus laut Marsch gewohnt. „Selbst in der Länderspielpause haben wir oft 80 Prozent der Spieler im Einsatz und nur eine kleine Trainingsgruppe in Salzburg.“