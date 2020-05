Baustelle auf Ortsdurchfahrt: Tarrenz wird zum Nadelöhr

Tarrenz – Die Ortsdurchfahrt von Tarrenz ist seit Montag zwei Wochen lang erschwert passierbar. In den Nächten vom 2. und 3. Juni herrscht sogar von 20 Uhr bis 5.30 Uhr Früh eine Totalsperre, weshalb für Lkw über 7,5 Tonnen, die meist über den Fernpass fahren, eine weitläufige Umleitung über Mötz eingerichtet werden muss. Grund dafür sind aktuelle Grabungsarbeiten für die Gasleitung, in deren Zuge auch das Breitbandnetz verlegt wird, wie BM Rudolf Köll erklärt. Deshalb wird die so genannte Wirtsgasse, durch die sich der Fernpassverkehr zwängt, einspurig geführt. (pascal)