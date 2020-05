Radweg-Lückenschluss im Talkessel Landeck in Sicht

Der Radweg vom neuen Stadtplatz (im Anschluss an die Begegnungszone) in östliche Richtung befinde sich in Ausschreibung. Es werde zwei Trassen geben, beide benutzbar für Radtouristen und Einheimische: Die Biker kommen im Mischverkehr auf der äußeren Malserstraße zur Bahnübersetzung und weiter zum Bahnhof – parallel zur Bundesstraße. Wer den Bahnhof meiden will, zweigt am Ende der Malserstraße ab und fährt über eine Hangbrücke hinauf in den Stadtteil Öd. Von dort geht es entlang der Urichstraße weiter bis zum städtischen Bauhof und nach Zams zur Anbindung in den bestehenden Radweg beim Riefenlift.