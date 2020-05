Wasser-Erbe aus Tirol turtelt mit Enkelin von Sean Connery

Kitzbühel, Bahamas – Es sind Bilder wie von Frischverliebten im Paradies, die 007-Enkelin Saskia Connery jüngst auf Instagram postete: auf den Bahamas im türkisfarbenen Wasser planschend und am Strand turtelnd mit ihrem Liebsten aus Tirol.

Der Mann an ihrer Seite ist Phillip Muhr (32), millionenschwerer Spross der austro-amerikanischen Bankerfamilie Muhr, die in Kitzbühel und in Amerika lebt.