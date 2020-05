Innsbrucker SPÖ: „Leitlinie wieder einsetzen“

Innsbruck – „Die Objektivierungsleitlinie muss wieder in Kraft gesetzt werden“, lautet der dringende Appell der Innsbrucker SPÖ-Stadträtin Elisabeth Mayr. Gemeint ist eine Verfügung, die BM Geor­g Willi (Grüne) in seiner Funktion als Personalreferent der Stadt vor rund einem Jahr getroffen hat und die seither für „Transparenz in der Personalbestellung“ gesorgt und „die demokratische Mitbestimmung“ von Personalvertretern und Gleichbehandlungsbeauftragter ermöglicht habe, wie Mayr betont.