Tirol Snow Card wird verlängert

„Wir hatten durch Corona 60 Tage weniger, die im Winter genutzt werden konnten. Also haben wir mit unseren 90 Mitgliedern entschieden, zwei Monate im Sommer dranzuhängen“, sagt Hansjörg Kogler, Vorsitzender der Snow Card Tirol. Ob mit der Seilbahn hinauf zu Attraktionen am Berg, die letzten Skischwünge am Gletscher oder als Auf- und Abstiegshilfe beim Wandern – für die Kartenbesitzer heißt es von 29. Mai bis 2. August: freie Fahrt. „Der Sommer ist somit wohl gerettet“, meint Kogler mit einem Augenzwinkern. (emf)