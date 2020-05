Corona-Krise: Kompromiss soll EU-Hilfspaket retten

Brüssel, Wien – Im Streit um den Wiederaufbauplan der EU dürfte heute der große Showdown zwischen den Befürwortern des Merkel-Macron-Plans und den so genannten „Sparsamen Vier“, die am Samstag einen Gegenvorschlag präsentierten, ausbleiben. Die Chancen stehen gut, dass die EU-Kommission mit ihrem Kompromissvorschlag für das 500 Milliarden Euro schwere Hilfspaket der EU sowohl Deutschland und Frankreich, die mit ihrem Vorschlag bereits am Montag vor einer Woche vorgeprescht sind, als auch Österreich, Dänemark, die Niederlande und Schweden als die „Sparsamen Vier“ ins Boot holen kann. Darauf deuten jüngste Signale aus Wien und auch seitens der dänischen Regierung hin. Die große Übung sei es dann, einen Kompromiss zu finden, mit dem alle 27 EU-Länder leben könnten, erklärte der dänische Außenminister Jeppe Kofod.

Die EU-Kommission hatte bereits am Wochenende klargemacht, dass es bei der Verteilung der Hilfsgelder einen Mix aus Zuschüssen und Krediten geben wird. Während Deutschland und Frankreich auf nicht zurückzahlbare Zuschüsse setzten, um krisengeplagten EU-Staaten wie Italien oder Spanien aus der Misere zu helfen, pochten die von Österreich angeführten vier kleineren Nettozahlerländer zunächst ausschließlich auf Hilfen in Form von Krediten, die von den Staaten zurückgezahlt werden müssen. Und sie pochten auf eine Befristung der Nothilfen auf zwei Jahre. Bundeskanzler Sebastian Kurz warnte vor einer „Schuldenunion durch die Hintertür“. Der Gegenentwurf brachte Österreich, den Niederlanden, Schweden und Dänemark umgehend den Spitznamen „Geizige Vier“ ein. Kritik gab es nicht nur von der Opposition und aus Italien, sondern auch von deutschen Christdemokraten, dem ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas und EU-Parlamentspräsident David Sassoli. Auch innerhalb der Koalition in Wien war man alles andere als auf einer Linie. Die Grünen als Juniorpartner der ÖVP hielten sich mit lauter Kritik freilich zurück.

Und es stellte sich schnell heraus, dass sich die vier Nettozahlerstaaten mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen konnten. Sie zeigten sich rasch kompromissbereit. Ein Durchwinken des Vorschlags der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wollte man freilich verhindern. So machte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) schon wenige Stunden nach Bekanntwerden des Positionspapiers klar, dass es „am Ende einen Kompromiss“ geben werde. Und Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erklärte, dass Österreich nicht auf einer Rückzahlung der gesamten Hilfsgelder durch die Empfängerländer beharrt. „Was wir nicht wollen, ist, dass es sich ausschließlich um Zuschüsse handelt und dass es ein Einstieg in die Schuldenunion ist“, sagte Blümel am Montagabend in der „ZiB2“. Der Vertreter der EU-Kommission in Wien, Martin Selmayr, hatte zuvor erklärt, dass die Mittel des EU-Wiederaufbauplans wohl überwiegend als Zuschüsse und nur zu einem kleineren Teil als Kredite fließen werden. Der Merkel-Macron-Plan sieht vor, in den kommenden Jahren 500 Milliarden Euro als Zuschüsse über den EU-Haushalt für die „am stärksten getroffenen Sektoren und Regionen“ bereitzustellen. Die EU-Kommission soll dazu die Erlaubnis erhalten, „im Namen der EU“ Schulden an den Finanzmärkten aufzunehmen. Der Vorschlag der EU-Kommission wird sich wohl daran anlehnen, auch wenn der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ihn am Montag als „nicht ausreichend“ bezeichnete.