Slowakei lockert Einreisebeschränkungen zu acht Ländern

Die Slowakei lockert ihre Einreisebeschränkungen. Slowaken, die ins Ausland reisen und innerhalb von 48 Stunden zurückkehren, brauchen ab Mittwoch keinen negativen Covid-19-Test mehr und müssen auch nicht in Quarantäne. Die Regelung gilt für acht Länder - darunter auch für Österreich, wie der slowakische Regierungschef Igor Matovic laut der slowakischen Nachrichtenagentur TASR am Montag sagte.

Bisher galt, dass Personen mit Wohnsitz in der Slowakei für maximal 24 Stunden in eins von acht Ländern fahren dürfen, ohne nach der Rückkehr in Quarantäne zu müssen oder einen negativen Covid-19-Test vorzuweisen. Neben Österreich betrifft dies auch Tschechien, Ungarn, Polen, Kroatien, Slowenien, die Schweiz und Deutschland. Die Zeitspanne wird nun auf 48 Stunden ausgeweitet.