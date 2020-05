Sitzordnungs-Disput im Wiener Gemeinderat

Zumindest in Sachen Aktionismus sorgt das Coronavirus im Wiener Gemeinderat für keinerlei Einschränkungen: Am Dienstag hat die FPÖ mit einem Transparent gegen die neue Sitzordnung, wonach Mandatare zwecks Abstandsregel auch auf die Besuchertribüne ausweichen müssen, ihren Unmut kundgetan. Sie forderte „Zurück zur Demokratie“. Die NEOS bedachten die Blauen daraufhin mit einem Aluhut.

Die FPÖ ignorierte den neuen Sitzplan - wie bereits am gestrigen Montag in Aussicht gestellt - nun erstmals. Sämtliche blauen Mandatare saßen wie vor Corona-Zeiten ohne Abstand an ihren angestammten Plätzen. „Wir wollen zurück zur alten Normalität“, erklärte Klubobmann Anton Mahdalik. Als die Fraktionen die Vereinbarung zum geänderten Sitzungsablauf beschlossen hatten - also Mitte März -, sei die Situation eine andere gewesen: „Es wurde der Teufel an die Wand gemalt, es wurde - wie wir heute wissen - bewusst Angst gemacht.“ Inzwischen sei das aber nicht mehr aktuell.