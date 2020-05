Opposition kritisiert „falsches Budget“ Blümels

Zu Beginn der dreitägigen Budgetberatungen, die am Donnerstag mit dem Budgetbeschluss enden werden, kritisierte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, dass die durch die Corona-Krise zu erwartenden Kosten im Zahlenwerk überhaupt keinen Niederschlag gefunden hätten. Denn das, was das Parlament beschließen soll, „bildet diese Jahrhundertkrise nicht im geringsten ab“. In Deutschland sei es sehr wohl gelungen, die Krise auch in Zahlen zu gießen. Der österreichischen Bundesregierung fehle es hingegen an „Plan, an Perspektive, an Orientierung“, so Rendi-Wagner. Seit gestern wisse man, dass von den angekündigten 38 Mrd. Euro Corona-Hilfen „gerade einmal 460 Millionen vergeben“ worden seien. „Es braucht endlich echte Hilfe statt leerer Versprechen“, so die Forderung der SPÖ-Chefin.