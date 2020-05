152 Millionen Euro sollen Einschnitte in Tirols Gemeinden abfedern

Das Konjunkturpaket des Landes ist eine andere Baustelle, um die 200 Millionen jährlich sollen in den nächsten Jahren in die Wirtschaft gepumpt werden. Wie die Tiroler Sozialpartner spricht sich die Liste Fritz für „Investitionen in die Menschen“ aus. „In Tirol waren schon vor der Corona-Krise 124.000 Menschen armutsgefährdet, mit Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit sind es jetzt noch mehr. Derzeit sind 43.000 Tiroler arbeitslos“, regt LA Markus Sint auch ein Sozialpaket an. Der Zugang zur Mindestsicherung sei zu erleichtern, Sanktionen und Rückzahlungsaufforderungen gehörten bis Ende des Jahres ausgesetzt und die Zahlungen fürs Wohnen müssten an die wirklichen, sündteuren Wohnkosten in Tirol angepasst werden. Sint geht davon aus, dass sich die Wohnungsnot in Tirol verschärfen wird. „Dagegen braucht es Hilfsmaßnahmen wie eine verbesserte Mietzinsbeihilfe, Übergangsquartiere und ganzjährig geöffnete Notschlafstellen.“ (pn)