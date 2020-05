Zahlen-Streit im Hohen Haus: Nationalrat debattiert über Budget

Von Karin Leitner

Wien – Mit dem von den Regierungsvertretern eingeforderten „Schulterschluss“ ist es längst vorbei. Im Hohen Haus gilt wieder: Abgeordnete der Koalitionsparteien versus jene der Opposition. Über das Budget für das heurige Jahr wird im Nationalrat debattiert. Heftig, emotional.

Der Vorhalt von Roten, Blauen und Pinken: ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel präsentiere veraltete Zahlen; die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie seien nicht eingepreist.

„Was Sie hier vorlegen, bildet die Jahrhundertkrise nicht im Geringsten ab. Es mangelt an Plan, Perspektive, Orientierung“, befindet SPÖ-Klubchefin Pamela Rendi-Wagner. Die Folgen seien Rekordarbeitslosigkeit, ein Höchststand an Menschen in Kurzarbeit, Hunderttausende Unternehmer stünden vor „einer unklaren Zukunft“. Gefragt sei nun „echte Hilfe statt leerer Versprechen“. Erneut begehrt Rendi-Wagner „das größte Investitions- und Beschäftigungspaket in der Geschichte der Zweiten Republik“. FPÖ-Mandatar Hubert Fuchs, Staatssekretär unter Türkis-Blau, konstatiert wie schon vergangene Woche: „Wir haben einen Finanzminister, der nicht in der Lage ist, wozu alle seine Vorgänger als Finanzminister in der Lage waren – ein ordentliches Budget vorzulegen.“ Blümel habe gesagt, dieses bereits am 18. März „in den Mistkübel geworfen“ zu haben. Aktualisiert habe er es nicht – mit der „unfassbaren Begründung“, dass letztlich jede Zahl falsch sein werde: „Was der Finanzminister von Unternehmen verlangt, muss auch für ihn gelten“, urteilt der Freiheitliche.

Video | Nationalrat debattiert über Budget

Auch NEOS-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger empört Blümels Vorgehen – so auch die verlangte Haushaltsüberschreitung von 28 Milliarden Euro. „Der Finanzminister möchte vom Parlament einen Blankoscheck in Höhe eines Drittels des Budgets. Das ist keine kleinliche Debatte, die wir hier führen müssen. Es geht um die Grundinstitutionen der Demokratie.“ Werde die Überschreitungsermächtigung am Donnerstag von den Regierungsparteien beschlossen, „dann kommt das einer Selbstaufgabe des Parlamentarismus gleich“.

Die Replik von Türkisen und Grünen: Mit diesem Budget gebe es zusätzliche Mittel – für die Polizei, die Justiz, den „ländlichen Raum“. Und das Budget für Umwelt- und Klimaschutz werde um fast 70 Prozent erhöht. „All dies wäre mit der Fortschreibung des Budgetprovisoriums nicht möglich gewesen“, sagt ÖVP-Klubobmann August Wöginger in Richtung Rendi-Wagner, Fuchs und Meinl-Reisinger.

Darauf verweist auch Sigrid Maurer, Fraktionschefin der Öko-Partei: „Wir beschließen hier dringend notwendige Aufstockungen im Umweltbereich, für den Rechtsstaat, Frauen und Gleichstellung. Es geht um eine Kurskorrektur, die es schon vor der Krise gebraucht hätte. Und die es auch nach der Krise brauchen wird.“ Und: „Auch wenn uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist das Programm, auf das sich die türkis-grüne Regierung geeinigt hat, alles andere als hinfällig.“

Wie Wöginger führt Blümel an: „Es ist sinnvoll, das Budget in dieser Form zu beschließen, weil es viele gute und richtige Maßnahmen enthält.“ Was für Justiz, Umwelt, Polizei, Wissenschaft und Forschung vorgesehen sei, „kann sich sehen lassen“. Unseriös wäre, bereits jetzt Corona-bedingte Kosten zu beziffern: „Die Prognosen betreffend der Wachstumsprognosen divergieren, sind höchst unterschiedlich.“ Gegen Kritik an der Überschreitungsermächtigung verwahrt sich der Finanzminister. Es sei ja geplant, dem Parlament monatlich über den Stand der Dinge zu berichten.

Rund geht es auch bei der „Dringlichen Anfrage“ der SPÖ an ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz. Mit „Versagen der Regierung bei der Bekämpfung der wirtschaftlichen und sozialen Krisen-Folgen“ ist sie betitelt. Kurz’ Konter: „Mir fällt kein Land ein, mit dem ich tauschen möchte.“ Fortan sei ein Minimum an Regeln, ein Maximum an Freiheit, Eigenverantwortung und Hausverstand vonnöten.

Dem SPÖ-Abgeordneten Christoph Matznetter behagen die Antworten des ÖVP-Mannes nicht: „Sie reden wie ein junger Kaplan, aber es reicht nicht, die Selbstbeweihräucherung.“