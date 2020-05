Quarantäne: Allermeiste Polizei-Kontrollen in Tirol

Wie schaut es abseits von Wien aus? Wie oft sind Polizisten zugange gewesen? Aus dem Innenministerium heißt es gegenüber der Tiroler Tageszeitung, dass in den acht Bundesländern mindestens 47.330 Mal überprüft worden sei, ob die Quarantäne eingehalten wurde. „Die hohe Zahl ergibt sich vor allem dadurch, dass in vielen Fällen an mehreren Tagen der Quarantänefrist eine Kontrolle erfolgt ist.“

Die meisten Fälle gibt es in Tirol: 30.139. „Im Bezirk Kufstein etwa hat die Polizei jeden Tag bei einem großen Teil der Personen, die in Quarantäne waren, zu einer unbestimmten Uhrzeit vorbeigeschaut.“ An zweiter Stelle ist die Steiermark mit 9872 Kontrollen, gefolgt von Kärnten mit 4518. In Niederösterreich sind es 1983, im Burgenland 645, in Salzburg 130, in Oberösterreich 34, im Burgenland sieben.