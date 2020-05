Kern wirft Kurz „klar anti-europäische“ Corona-Politik vor

Ex-Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) kritisiert die Europa-Politik von Amtsinhaber Sebastian Kurz (ÖVP) scharf. „Kurz betreibt in der Substanz eine klar anti-europäische Politik. Er ist der Anwalt der Grenzschließer und der nationalen Selbstverzwergung“, sagte Kern in einem aktuellen Interview mit dem Wirtschaftsmagazin „trend“ (Online-Ausgabe).

In Hinblick auf den EU-Wiederaufbauplan gehe es „um die Frage, welche Rolle Europa in der Post-Covid-Weltordnung spielen wird“, sagte Kern, der nunmehr Präsident der Austrian Chinese Business Association (ACBA) ist. „Wir brauchen mehr europäisches Leadership. Wenn wir am Ende der Krise vermeiden wollen, dass wir von heillos überschuldeten Zombie-Staaten und Zombie-Unternehmen umgeben sind, werden wir investieren müssen“, sagte der Ex-Bundeskanzler und frühere SPÖ-Chef. „Das ist ja kein Geschenk. Österreich wird nur dann wirtschaftlich stark sein, wenn es auch unsere europäischen Handelspartner sind. Dass man daraus populistisches Kleingeld münzen will, auf Kosten des europäischen Südens, halte ich für völlig verfehlt.“