Zadic entmachtet Pilnacek und baut das Justizressort um

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) greift in ihrem Ressort durch. Am Dienstag gab sie die Trennung der vor zehn Jahren fusionierten Strafrechtssektion bekannt, ein Schritt zur Entmachtung von deren umstrittenen Chef Christian Pilnacek. Künftig werden für Legistik und Fachaufsicht wieder zwei Sektionen zuständig sein. Will Pilnacek bleiben, muss er sich neu bewerben.