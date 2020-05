WAC schlug Mattersburg im Test 3:0 - Admira-Sturm torlos

Der Wolfsberger AC hat sich im einzigen Test vor dem Bundesliga-Neustart früh in Torlaune präsentiert. Die Kärntner besiegten den SV Mattersburg klar mit 3:0, Torjäger Shon Weissman per Doppelpack und Michael Liendl erzielten bereits vor der Halbzeitpause alle Tore. Im zweiten Probelauf des Tages trennten sich die Admira und Sturm Graz mit einer Nullnummer.

In der WAC-Startelf stand neben Youngster Marcel Holzer auch Dominik Baumgartner, der nach seinem Meniskusriss zurück ist. Bei den Gästen kamen mit dem Spanier Jano und Andreas Gruber zwei ebenfalls zuvor verletzte Mannschaftsstützen zum Einsatz. Die Mattersburger starten am 2. Juni mit einem Heimspiel gegen Altach in die Qualifikationsgruppe. Der WAC bestreitet den Meistergruppen-Auftakt am Tag darauf auswärts bei Sturm Graz. Die Kärntner liegen mit dem besseren Torverhältnis drei Punkte vor den Grazern auf Platz vier.