Trump will Chinas Hongkong-“Sicherheitsgesetz“ kontern

Der US-Präsident Donald Trump will noch in dieser Woche Maßnahmen gegen China wegen des geplanten „Sicherheitsgesetzes“ für Hongkong ergreifen. Auf die Frage, ob er wegen Chinas Vorgehen in Hongkong Sanktionen erwäge, sagte Trump am Dienstag den Reportern im Weißen Haus: „Wir tun gegenwärtig etwas.“