Premier Conte arbeitet an „Recovery Plan“ für Italien

Der italienischer Premier Giuseppe Conte hat am Mittwoch einen Sieben-Punkte-Plan für den Neustart Italiens nach dem Coronavirus-Notstand vorgestellt. Der Plan, der mit EU-Geldern finanziert werden soll, sieht Maßnahmen zur Modernisierung des Landes vor, berichtete Conte in einem offenen Brief an die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Mittwochausgabe).

Der Premier will eine nachhaltigere Wirtschaft fördern. So sollen Investitionen in umweltfreundliche Energien Vorrang haben. Conte kündigte eine Verkürzung der Prozessdauer in der Zivil- und Strafjustiz an. Prioritär für die Regierung sei auch eine Steuerreform.