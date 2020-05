Steirischer Landesliteraturpreis geht an Günter Eichberger

Der Schriftsteller Günter Eichberger erhält den Literaturpreis des Landes Steiermark, hieß es am Mittwoch aus dem Büro von Kulturlandesrat Christopher Drexler (ÖVP). Das Literaturstipendium 2020 geht an Christopher Dolgan, das Lichtungen-Lyrik-Stipendium an Sonja Harter, beide bekommen je 5.000 Euro.

Das Lyrikstipendium wird an Sonja Harter (37) verliehen. Sie „schöpft Begrifflichkeiten aus der Jetztzeit wie kaltes, klares Wasser und fasst sie in reduzierte, fast minimalistische Gedichte. Man kann die Musik hören, wenn man ihre Gedichte liest - hier gibt es keine Pose zwischen den Worten, aber immer Poesie“, lobte die Jury. Zuletzt erschien ihr Gedichtband „Katzenpornos in der Timeline“ bei Luftschacht, „ein Buch an der Schnittstelle von Algorithmus und Printprodukt“.