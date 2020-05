Seelen-Striptease: Billie Eilish rechnet in Video mit Bodyshaming ab

Los Angeles – Hängt es von eurer Wahrnehmung ab, wie viel ich wert bin? Trage ich die Verantwortung für eure Meinung über mich? Diese Fragen beschäftigen nicht nur Musikerin Billie Eilish („Bad Guy“). In einem in der Nacht auf gestern auf Instagram veröffentlichten Video legt die Amerikanerin ihre Kleidungsstücke ab – und taucht letztlich im Badeanzug in tiefes, dunkles Gewässer ab. Detailaufnahmen ihres Körpers, nur leicht vom Licht umspielt, sind zu sehen, ansonsten völlige Dunkelheit.