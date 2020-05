Schlappe für Opposition vor Venezuelas Höchstgericht

Venezuelas Oberstes Gericht hat nach einem monatelangen Streit um den Parlamentsvorsitz den Gegner von Oppositionsführer Juan Guaido, Luis Parra, als Parlamentspräsident anerkannt. Parras Anspruch auf das Amt sei „gültig“, teilte das Gericht am Dienstag mit. Die Richter gelten als loyal gegenüber dem umstrittenen Präsidenten Nicolas Maduro.

Das Oberste Gericht sprach nun eine offensichtliche Warnung an Guaido aus, indem es mitteilte, ein paralleles Parlament sei „verboten und hat keine rechtliche Wirkung“. Das Urteil fällt in die Verhandlungen über die Ernennung eines Obersten Wahlrates für die in diesem Jahr vorgesehenen Parlamentswahlen, die zuletzt nicht voran kamen. Es dürfte die Position Parras bei der Auswahl des Komitees stärken.