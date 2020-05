Wiener Polizei stellte 23,8 Kilo Marihuana sicher

Die Wiener Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität hat bei Ermittlungen gegen einen Dealerring im Februar 23,8 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Sechs Männer im Alter von 27 bis 47 Jahren wurden festgenommen. In der Brigittenau stießen die Ermittler laut Polizei auf eine Marihuanaplantage mit 481 Stauden in voller Blüte. Den Festnahmen waren längere Ermittlungen vorausgegangen.

Zudem gab es Hinweise aus der Szene. Der initiale Zugriff erfolgte dann in Ottakring, wo ein Verdächtiger mit einem Koffer voller Gras erwischt wurde. Er habe diesen nur für einen Freund transportiert, meinte er. Es folgten Hausdurchsuchungen am Alsergrund, in Favoriten und in der Brigittenau.