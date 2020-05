EU-Kommission plant 750-Mrd.-Euro-Wiederaufbaufonds

Die EU-Kommission plant in der Coronakrise einen Wiederaufbaufonds von rund 750 Milliarden Euro. Wie die Nachrichtenagenturen AFP und dpa aus EU-Kreisen in Brüssel erfuhren, wurde dieser Vorschlag am Mittwoch bei der wöchentlichen Kommissionssitzung diskutiert. Demnach sollen 500 Milliarden Euro als Zuschüsse an besonders von Corona betroffene Länder fließen und 250 Milliarden Euro als Kredite.

Eine endgültige Entscheidung der Kommission stand den Angaben zufolge noch aus. Die Zahlen könnten sich auch noch etwas verändern, hieß es. Demnach wäre der Plan umfangreicher als die deutsch-französische Initiative in Höhe von 500 Milliarden Euro.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Pläne am Nachmittag (13.30 Uhr) bei einer Sondersitzung des EU-Parlaments präsentieren. Der Wiederaufbauplan soll den Mitgliedstaaten helfen, die schwerste Rezession in der Geschichte der EU schnell zu überwinden.

Die EU-Kommission will dazu neben Krediten auch Zuschüsse ausgeben, die von den Empfängerländern nicht zurückgezahlt werden müssen. Dies soll Regierungen helfen, die weniger finanziellen Spielraum in ihren Haushalten haben, etwa in Italien. Dadurch soll auch ein wirtschaftliches Auseinanderdriften der Union verhindert werden.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet, dass die Forderungen Österreichs und anderer Nettozahler beim Wiederaufbauplan der EU-Kommission berücksichtigt werden. „Ich erwarte, dass die Vorschläge der EU-Kommission auch auf die Vorstellungen der ,sparsamen Vier‘ Rücksicht nehmen werden,“ sagt Kanzler Kurz der deutschen Zeitung „Die Welt“ (Mittwoch). Die vier Nettozahler Österreich, Niederlande, Schweden und Dänemark wollen verhindern, dass die gemeinsam finanzierten Staatshilfen als nicht rückzahlbare Zuschüsse ausgegeben werden

„Wir ‚sparsamen Vier‘ werden in diesen Verhandlungen darauf achten, dass auch unsere Interessen berücksichtigt werden“, mahnte Kurz. „Wir wollen helfen, wir wollen solidarisch sein in Europa, aber wir sind auch den Menschen in unserem Land verpflichtet, die tagtäglich hart arbeiten, die diese Steuerleistungen erbringen, um deren Beitrag es hier am Ende ja geht. Es sind nicht die Politiker, die das bezahlen, sondern die hart arbeitenden Menschen.“ Es sei seine Aufgabe, „unsere Steuerzahler zu vertreten und eine Lösung mit Augenmaß zustande zu bringen“.

Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) deutete am Mittwoch Kompromissbereitschaft an. „Am Ende wird es immer ein Kompromiss und wir sind gespannt auf den Vorschlag der Kommission.“ Österreichs sei immer kompromissbereit gewesen, aber man habe auch immer gesagt, das Hilfen nicht ausschließlich aus Zuschüssen kommen könnten, sagte Blümel beim Ministerrat in Wien.

Der Fraktionschef der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber (CSU), hält eine schnelle Einigung auf die EU-Milliardenhilfen zur Überwindung der Rezession wegen der Coronakrise für machbar. Der am Mittwoch erwartete Vorschlag der EU-Kommission dazu sei bereits „ein großer Schritt“ hin zu einem Kompromiss, sagte Weber im Deutschlandfunk.