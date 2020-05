Innsbruck – Entführt, an einen Zaun gefesselt, verprügelt, mit einem Elektroschocker traktiert, entkleidet und vergewaltigt: Sieben Monate nach der brutalen Attacke in Ebbs mussten sich drei Angeklagte am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Die beiden Männer (24 und 42 Jahre) und die junge Frau (19) wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Das Opfer konnte nicht mehr aussagen, der 20-Jährige ist eine Woche später nach dem Konsum von Drogen gestorben.