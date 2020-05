„Wie der Kaiser von China“: Liste Fritz fühlt sich von BM Willi gemobbt

Innsbruck – „Rasend“ mache ihn das Verhalten von Bürgermeister Georg Willi, sagt Markus Sint, Landtagsabgeordneter der Liste Fritz. Die Oppositionspartei wirft Willi nicht nur den Bruch des Innsbrucker Stadtrechts und der Geschäftsordnung des Gemeinderats vor, sondern sieht gar die Demokratie in der Landeshauptstadt gefährdet. „Georg Willi ist Bürgermeister von Innsbruck, nicht Kaiser von China. Er hat das Recht einzuhalten“, sagt Sint.

Der Stein des Anstoßes war die vergangene Gemeinderatssitzung vor einer Woche, bei der aufgrund der aktuellen Corona-Krise die Redezeit beschränkt wurde. Damit wollte man die Aufenthaltsdauer der Mandatare im selben Raum so kurz wie möglich halten. Gedauert hat die Sitzung trotzdem rund neun Stunden, aber das ist eine andere Geschichte. Die Redezeitbeschränkung ist für die Liste Fritz ein „massiver Anschlag auf die Demokratie. Die Oppositionsparteien sollen damit ausgeschaltet werden“, ärgert sich GR Tom Mayer. „Das ist politisches Mobbing der Kleinparteien.“

„Anträge, die nichts kosten, gibt es nicht. Willi bricht bewusst das Stadtrecht, indem er die Debatte über politische Initiativen der Opposition verweigert“, ärgert sich Sint. Willi verleugne mit seinem Verhalten alle grünen Ideale. „Stellt euch einmal vor, der Willi wäre ein Blauer. Dann hätten wir eine Mahnwache in der Maria-Theresien-Straße, weil er sich so aufführt“, so Sint.