Weiter Zitterpartie um Nahversorger in Imst

Imst – Am 27. Juni läuft der Mietvertrag für den MPreis in der Imster Kramergasse aus. Das Baguette-Café ist bereits Corona-bedingt geschlossen und wird vorläufig auch nicht wieder eröffnet. Dass dem Vertragsende ein Neustart folgt, daran werde jedoch bereits gearbeitet. „Die Gespräche mit MPreis-Geschäftsführer Peter Paul Mölk laufen“, beteuert beispielsweise BM Stefan Weirather.

Die Stadtgemeinde war dem Nahversorger z. B. durch die Anmietung eines Teils der Parkplatzflächen entgegengekommen. „Wir könnten uns auch eine miniM-Lösung wie in der Innsbrucker Altstadt vorstellen“, möchte BM Weirather den Frequenzbringer im Zentrum der Bezirkshauptstadt halten. Nun scheint jedenfalls Bewegung in die Verhandlungen gekommen zu sein. Einerseits rückt der Stichtag unaufhaltsam näher, andererseits bremst die Covid-19-Krise die Expansionsgelüste aller weiteren Lebensmittelhändler. „Von mehreren Mitbewerbern wurde mir signalisiert, dass bis in den Spätherbst ein Expansionsstopp herrscht“, lässt Willi Grissemann, der für die Vermieter-Seite spricht, wissen. Grissemann befürchtet negative Folgeeffekte und legt nach: „Wenn der MPreis geht, ist Imst die einzige Bezirkshauptstadt ohne Nahversorger; dann ist die Innenstadt endgültig erledigt.“